Сражайтесь за всеобщее господство в классической классической космической стратегии OGame: покоряйте новые планеты, исследуйте новаторские технологии, создавайте альянсы и ведите невероятные космические войны с тысячами других императоров.

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