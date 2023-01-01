Под вашим руководством вы сможете открыть эпоху открытий и процветания в браузерной игре Ikariam. Вы строите свои города и управляете ими, исследуете новые технологии, занимаетесь торговлей и при необходимости вступаете в войну против других правителей.

Веб-сайт: lobby.ikariam.gameforge.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ikariam, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.