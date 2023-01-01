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Goodgame Empire

Goodgame Empire

empire.goodgamestudios.com

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Goodgame Empire — впечатляющая и богатая графикой онлайн-стратегия из Европы, в которой вы сможете построить собственное средневековое королевство в браузере. Если вы раньше играли в игры Sim (или игры God), эта идея будет вам знакома.

Веб-сайт: empire.goodgamestudios.com

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