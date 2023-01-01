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Battle for the Galaxy

Battle for the Galaxy

poki.com

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Дайте волю Аннигилятору 9000 в Битве за Галактику! В этой стратегической игре вы станете командиром. Начиная со космопорта, вы должны строить объекты для расширения своей империи. Используйте силу кристаллов, развивайте передовые технологии и тренируйте смертоносную армию!

Веб-сайт: poki.com

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