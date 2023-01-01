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Barbershop Inc.

Barbershop Inc.

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Barbershop Inc. — это игра в режиме ожидания, в которой вы управляете собственной парикмахерской. Вы начинаете с одного стула, из которого вы можете вырастить свою собственную империю парикмахерских. Начните с улучшения своего стула, машинки для стрижки и расчески, чтобы зарабатывать больше денег за каждую стрижку. Если вы заработаете достаточно, вы сможете купить дополнительный стул! Разблокируйте новые прически для своих клиентов, наймите менеджера, чтобы привлечь больше людей в ваш магазин, и продолжайте расти. Как только вы заработаете достаточно денег, вы даже сможете выйти на улицу и открыть новый магазин! Barbershop Inc. была создана Zonda Creative Studio, это их вторая игра на Poki после выпуска Craw-Madness!

Веб-сайт: poki.com

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