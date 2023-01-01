Barbershop Inc. — это игра в режиме ожидания, в которой вы управляете собственной парикмахерской. Вы начинаете с одного стула, из которого вы можете вырастить свою собственную империю парикмахерских. Начните с улучшения своего стула, машинки для стрижки и расчески, чтобы зарабатывать больше денег за каждую стрижку. Если вы заработаете достаточно, вы сможете купить дополнительный стул! Разблокируйте новые прически для своих клиентов, наймите менеджера, чтобы привлечь больше людей в ваш магазин, и продолжайте расти. Как только вы заработаете достаточно денег, вы даже сможете выйти на улицу и открыть новый магазин! Barbershop Inc. была создана Zonda Creative Studio, это их вторая игра на Poki после выпуска Craw-Madness!

Веб-сайт: poki.com

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