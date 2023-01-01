Giant Bomb — это сайт о видеоиграх для людей, которые любят подобные вещи. Такие люди, как ты, понимаешь, о чем я?

Веб-сайт: giantbomb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Giant Bomb, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.