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Y8 Games

Y8 Games

y8.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Y8 Games — издатель и разработчик игр. Платформа Y8 — это социальная сеть с 30 миллионами игроков, которая продолжает расти. На веб-сайте также есть видеоролики для просмотра, такие как мультфильмы, видеоролики об игровом процессе и прохождения игр. Медиа-каталог пополняется ежедневно, поскольку новые игры выходят ежечасно. Поскольку Y8.com имеет долгую историю, мы документируем социальный феномен браузерных игр. Этот контент является важным художественным средством и может объяснить, какими были люди в разное время.

Веб-сайт: y8.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Y8 Games, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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