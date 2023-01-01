Y8 Games — издатель и разработчик игр. Платформа Y8 — это социальная сеть с 30 миллионами игроков, которая продолжает расти. На веб-сайте также есть видеоролики для просмотра, такие как мультфильмы, видеоролики об игровом процессе и прохождения игр. Медиа-каталог пополняется ежедневно, поскольку новые игры выходят ежечасно. Поскольку Y8.com имеет долгую историю, мы документируем социальный феномен браузерных игр. Этот контент является важным художественным средством и может объяснить, какими были люди в разное время.

Веб-сайт: y8.com

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