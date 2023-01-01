Цель ProtonDB — собирать отчеты от других геймеров о тестировании игр с помощью Proton в Linux и предоставлять совокупные оценки эффективности игр. Растущий пул предложений предлагает настройки, с помощью которых вы можете попробовать заставить игры работать, пока Proton продолжает разработку. В дополнение к этому вы можете изучить каталог игр Steam на этом сайте, чтобы просмотреть и открыть для себя широкий спектр игр, которые ранее были недоступны для использования в Linux.

Веб-сайт: protondb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ProtonDB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.