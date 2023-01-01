WebCatalog
ProtonDB

ProtonDB

protondb.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Цель ProtonDB — собирать отчеты от других геймеров о тестировании игр с помощью Proton в Linux и предоставлять совокупные оценки эффективности игр. Растущий пул предложений предлагает настройки, с помощью которых вы можете попробовать заставить игры работать, пока Proton продолжает разработку. В дополнение к этому вы можете изучить каталог игр Steam на этом сайте, чтобы просмотреть и открыть для себя широкий спектр игр, которые ранее были недоступны для использования в Linux.

Веб-сайт: protondb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ProtonDB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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