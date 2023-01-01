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Game Jolt

Game Jolt

gamejolt.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Game Jolt — социальное приложение для нового поколения геймеров. Просматривайте и делитесь своими фан-артами, игровыми видеороликами или находите друзей для потоковой передачи в сообществах Game Jolt! Присоединяйтесь к миллионам геймеров, создателей видео и художников в более чем 60 000 игровых сообществах. Создайте персональную ленту тем, которые важны для вас, и мы порекомендуем вам искусство, видео, мемы и авторов на основе того, что вам нравится! Никогда не упускайте из виду то, что вам действительно важно.

Веб-сайт: gamejolt.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Game Jolt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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