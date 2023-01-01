The Sandbox

Sandbox — это децентрализованная платформа, управляемая сообществом, где создатели могут создавать воксельные активы и игровой опыт и монетизировать их на блокчейне. Он включает в себя 3 основных компонента: конструктор NFT, торговую площадку и создатель игр.

Веб-сайт: sandbox.game

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