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CurseForge

CurseForge

curseforge.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CurseForge — игровой веб-сайт, на котором можно загрузить модификации и дополнения к видеоиграм для таких игр, как World of Warcraft, MineCraft и StarCraft II.

Веб-сайт: curseforge.com

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