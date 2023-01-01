Vectaria.io — это приключенческая игра, похожая на Minecraft, но полностью многопользовательская! Начните свое путешествие с одним из четырех персонажей: Мартой, Оливером, Майком и Роуз. Оттуда вы можете сразу перейти в игру и начать играть! На выбор есть три основных режима игры: карта выживания PvP (игрок против игрока), где вы должны держать других игроков на расстоянии и становиться сильнее, еще один режим выживания, но вы можете включать и выключать PvP, что делает его немного более казуальным, но все же интересным. и, наконец, творческий режим, в котором вы можете дать волю своему воображению и построить все, что захотите! В Vectaria.io так много вариантов выбора, с чего вы начнете?

Веб-сайт: poki.com

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