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IndieGala

IndieGala

indiegala.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Экономьте свои деньги. Поддержите инди-разработчиков. Получайте потрясающие игры Steam, постоянно пользуясь непревзойденными наборами и промо-акциями.

Веб-сайт: indiegala.com

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