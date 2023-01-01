OpenDota — это разработанная добровольцами платформа с открытым исходным кодом, предоставляющая данные Dota 2. Он предоставляет веб-интерфейс обычным пользователям для просмотра собранных данных, а также API, позволяющий разработчикам создавать с его помощью свои собственные приложения. Данные собираются через Steam WebAPI, а также повторяется анализ файлов .dem. Файл воспроизведения содержит гораздо больше данных, чем WebAPI, за счет дополнительного времени ЦП, затрачиваемого на обработку файла. В результате анализ повторов может выполняться только для части сыгранных матчей, тогда как базовые данные из API собираются для каждого публичного матча.

Веб-сайт: opendota.com

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