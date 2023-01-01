ZingPlay — ведущий разработчик и издатель развлекательного программного обеспечения. После открытия лейбла ZingPlay в 2009 году в своей стране компания быстро стала одним из самых популярных и уважаемых производителей компьютерных игр во Вьетнаме. Сосредоточив внимание на создании хорошо продуманных и приятных развлечений, ZingPlay с момента своего создания сохранила беспрецедентную репутацию в области качества.

Веб-сайт: play.zing.vn

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