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Zing Play

Zing Play

play.zing.vn

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ZingPlay — ведущий разработчик и издатель развлекательного программного обеспечения. После открытия лейбла ZingPlay в 2009 году в своей стране компания быстро стала одним из самых популярных и уважаемых производителей компьютерных игр во Вьетнаме. Сосредоточив внимание на создании хорошо продуманных и приятных развлечений, ZingPlay с момента своего создания сохранила беспрецедентную репутацию в области качества.

Веб-сайт: play.zing.vn

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