В Forge of Empires вы управляете судьбой своего города в разные исторические периоды. Вас ждут захватывающие задачи и сложные задачи.

Веб-сайт: forgeofempires.com

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