WebCatalog

Mummy's Path Deluxe

Mummy's Path Deluxe

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Играть онлайн

Веб-сайт: poki.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mummy's Path Deluxe в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mummy's Path Deluxe is a platform puzzle game that challenges you to help the Mummy reunite its head with its body! Strategically place arrows to create a path for the rolling head to reach the body. Collect diamonds and scarabs along the way to maximize your score. The quicker you complete the puzzle, the higher your score! The best part? You can change the Mummy's head to different looks! How fast can you reattach the Mummy's head to the body?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mummy's Path Deluxe, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.