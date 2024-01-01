Match Bee — это увлекательная игра-головоломка в жанре «три в ряд». Ваша задача, как трудолюбивой пчелы, — подобрать цветы и собрать достаточное количество меда из сот за отведенное время. Соедините 3 или более одинаковых цветка по горизонтали или диагонали. Чем больше цветов вы соберете, тем выше ваш балл! Следите за временем. Вам не удастся пройти уровень, если вы не соберете достаточно медовых стручков вовремя. Чем быстрее вы выполните задание, тем больше звезд заработаете! Если вы застряли, вы всегда можете воспользоваться помощью специальных пчел. Как быстро ты сможешь собрать весь мед?

Веб-сайт: poki.com

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