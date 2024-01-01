Bird Jumper — платформер-головоломка, в которой вам нужно помочь голодной птице съесть всех червячков! Преодолевайте опасные препятствия и стратегически планируйте свой маршрут, чтобы избежать смертельных ловушек. Получайте волшебные зелья, чтобы получить особые способности, такие как двойной прыжок или полет. Зарабатывайте монеты по пути, чтобы разблокировать множество крутых скинов птиц. Bird Jumper, сочетающий в себе решение головоломок и динамичный игровой процесс, проверит ваши навыки на прочность. Сможешь ли ты помочь прыгающей птице утолить голод и пройти все уровни?

Веб-сайт: poki.com

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