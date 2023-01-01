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Pull My Tongue

Pull My Tongue

poki.com

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Хамелеон Грег голоден, и только попкорн его насытит! Помогите Грегу набить живот любимой едой, решив более 85 вкусных и сложных головоломок в 5 мирах в игре «Pull My Tongue». Потяните язык Грега к попкорну, но будьте осторожны, чтобы избежать молний, ​​шипов и других опасностей, которые преграждают ему путь! Если этого недостаточно, чтобы проверить свое чутье на головоломку, на каждом уровне игры «Потяни мой язык» вам также предстоит собрать по 3 звезды, так что вы сможете продемонстрировать свою сообразительность И помочь Грегу перекусить вкусной закуской! Об авторе: «Потяни мой язык» создан индивидуальный разработчик Дэвид Марквардт из Швеции. Среди других игр Дэвида — бесконечный раннер-головоломка Glitch Dash.

Веб-сайт: poki.com

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