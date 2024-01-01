Crafty Anvil

Crafty Anvil

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Веб-сайт: poki.com

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Crafty Anvil — это игра-кликер, которая проверит ваши ремесленные навыки! Собирайте ресурсы, такие как железо, дерево и камень, щелкая мышью, а затем используйте их для создания различного оружия, такого как щиты, мечи и топоры. Повышайте ловкость и магические способности оружия, чтобы сделать его более мощным. За каждое выполненное задание зарабатывайте монеты, чтобы повысить уровень своих ремесленных навыков и открыть новые возможности. Следите за специальными зельями, которые могут ускорить вашу работу. Готовы ли вы дать волю своему внутреннему кузнецу и создать легендарное оружие?

Веб-сайт: poki.com

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