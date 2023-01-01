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Fanatical

Fanatical

fanatical.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Fanatical — британский интернет-магазин видеоигр. Компания продала более 80 миллионов официально авторизованных игровых ключей более чем двум миллионам клиентов по всему миру. В каталоге Fanatical более 8000 игр от более чем 1000 издателей и разработчиков игр.

Веб-сайт: fanatical.com

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