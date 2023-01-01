Fanatical — британский интернет-магазин видеоигр. Компания продала более 80 миллионов официально авторизованных игровых ключей более чем двум миллионам клиентов по всему миру. В каталоге Fanatical более 8000 игр от более чем 1000 издателей и разработчиков игр.

Веб-сайт: fanatical.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fanatical, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.