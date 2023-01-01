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Moto X3M

Moto X3M

poki.com

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Moto X3M — это онлайн-игра о гонках на велосипедах. Цель состоит в том, чтобы проехать на мотоцикле по уровням с массивными движущимися препятствиями, которые вам придется перепрыгивать или избегать. Вы можете перевернуться в воздухе, чтобы уменьшить последнее время и заработать высший балл. Знайте, когда остановиться, иначе вы потерпите крах и возродитесь. Постарайтесь пройти уровни за как можно меньшее время. Moto X3M впервые был выпущен как веб-флеш-игра в 2016 году. Позже студия разработки игр Madpuffers портировала ее как игру html5. Moto X3M — первый продукт в серии Moto X3M, в которую входят Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party и новейший Moto X3M Spooky Land. Эта серия игр также является одной из самых популярных игр в категории Игры о мотоциклах. Вот как вы играете в Moto X3M: Всего в Moto X3M есть 22 различных уровня. Последняя игра в серии Moto X3M — Moto X3M Spooky Land. Эта игра была выпущена в октябре 2019 года. Серия Moto X3M была разработана компанией Madpuffers в 2016 году. Они также известны другими играми, помимо серии Moto X3M. Они создали такие игры, как Football Masters и Basketball Stars. На каждом уровне вы можете получить максимум 3 звезды. Эти звезды основаны на времени. Ниже вы найдете лучшие советы, как улучшить свое время и, возможно, перейти от 1 или 2 звезд к 3 звездам. Контролируйте свою скорость. Иногда лучше снизить скорость, чтобы быстрее пройти уровень. Оттачивайте свои трюки и трюки. Делайте сальто вперед и назад, чтобы сэкономить полсекунды вашего времени. Каждый бросок считается за 0,5 секунды, и да, они суммируются. Однако некоторые трюки могут вас замедлить, поэтому имейте в виду, что бонусное время не всегда того стоит. Вы можете получить ускорение, если приземляетесь только на заднее колесо при ударе о землю. Чем вертикальнее, тем лучше, но слишком вертикальное расположение может привести к потере времени. Итак, постарайтесь найти идеальный угол. Иногда небольшой прирост скорости после того, как вы стоите на месте, может сэкономить вам время. Удерживайте педаль газа и тормоза одновременно (W+S) или (Стрелка вверх + Стрелка вниз). Идеальные моменты для этих усилений — это когда вам нужно подождать секунду, прежде чем вы сможете продолжить уровень. Таймер запускается при нажатии клавиш W, A, D или ВВЕРХ, Вниз, Вправо. Иногда вас сбрасывают на старте, поэтому постарайтесь вовремя нажимать клавиши в нужный момент, чтобы таймер запустился позже. Сыграйте на карте хотя бы пару раз. Запомните, куда прыгать, снижать скорость или идти на полной скорости. И практикуйте все советы и рекомендации, упомянутые выше. Некоторые могут потребовать больше навыков и времени, чем другие. Наслаждайтесь улучшением своего Moto X3M! Вы можете играть в Moto X3M онлайн бесплатно на Poki. Poki — крупнейшая онлайн-игровая площадка. Каждый месяц более 30 миллионов игроков играют онлайн на Poki. Хотите узнать больше замечательных игр? Посетите домашнюю страницу Poki с нашими новейшими играми или начните свое знакомство со страницей «Популярные игры».

Веб-сайт: poki.com

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