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Moto X3M Winter

Moto X3M Winter

poki.com

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Мчитесь на мотоцикле по ледяным горам в Moto X3M 4: Winter! Эта игра о мотоциклах предлагает вам прокатиться по мостам, сделанным из леденцов и других сладостей. Прокатитесь на мотоцикле мимо снеговиков и рождественских елок вместе с Красноносым оленем Рудольфом и Санта-Клаусом! Moto X3M Winter еще называют Moto X3M 4: Winter, так как это четвертая часть успешной серии мотоигр, в которую входят Moto X3M 5 Pool Party и новейшая Moto X3M Spooky Land. Соберите все звезды, которые вы можете заработать на каждом уровне, чтобы модернизировать свой мотоцикл и, в конечном итоге, купить сани Санты, чтобы пройти уровни. Moto X3M Winter был разработан компанией Madpuffers в декабре 2017 года. Они являются создателями всей серии Moto X3M. За лучшие советы и хитрости, ознакомьтесь с описанием нашей страницы игры Moto X3M. Здесь вы узнаете, как увеличить скорость, сократить время и многое другое! Вот как вы играете в Moto X3M Winter:

Веб-сайт: poki.com

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