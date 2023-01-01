Coolmath Games — это сайт для тренировки мозга, предназначенный для всех, где логика, мышление и математика сочетаются с развлечениями и играми. В этих играх нет ни насилия, ни пустого действия, просто множество испытаний, которые заставят вас забыть, что вы тренируетесь умственно!

Веб-сайт: coolmathgames.com

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