Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Taskblitz — это единое решение для совместной работы, включая управление проектами, чат, учет времени и выставление счетов.

Веб-сайт: taskblitz.com

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