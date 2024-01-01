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Поставщики налоговых кредитов - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Поставщики налоговых кредитов — это фирмы, которые помогают предприятиям оптимизировать государственные стимулы и налоговые льготы, например, для исследований и разработок (НИОКР), удержания сотрудников (ERC) и возможностей трудоустройства (WOTC). С помощью технологических решений эти службы анализируют финансовые данные компаний, включая расходы, формы W-2, 1099 и прошлые налоговые декларации, чтобы определить право на налоговые льготы. Следовательно, предприятия могут использовать эти кредиты для снижения налогового бремени на доходы и заработную плату.