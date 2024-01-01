GOAT.tax

GOAT.tax

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Веб-сайт: goat.tax

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GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предлагая простой в использовании и самостоятельный опыт, а также интеграцию с системами расчета заработной платы. SmartCreditEngine от GOAT помогает гарантировать, что каждая компания получит максимальную налоговую выгоду.
Категории:
Finance
Tax Credit Providers

Веб-сайт: goat.tax

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