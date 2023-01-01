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Boast

Boast

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Веб-сайт: boast.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Boast помогает инновационным компаниям в США и Канаде получить миллиарды государственного финансирования. Мы автоматизируем и оптимизируем процесс подачи заявки на налоговый кредит на НИОКР, чтобы быстрее получать более крупные возмещения.

Веб-сайт: boast.ai

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