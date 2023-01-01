Alloy — это платформа принятия решений по идентификации, которая помогает банкам и финтех-компаниям автоматизировать свои решения по регистрации, мониторингу транзакций и андеррайтингу кредитов.

Веб-сайт: alloy.com

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