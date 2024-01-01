Системы управления тегами - Самые популярные приложения
Тег в контексте цифрового маркетинга означает короткий фрагмент кода JavaScript, встроенный в веб-страницы, мобильные приложения и другие цифровые платформы. Теги служат для сбора пользовательских данных, позволяя компаниям получить представление о поведении и предпочтениях пользователей. Системы управления тегами (TMS) играют решающую роль в упрощении и оптимизации процесса управления этими тегами в различных цифровых объектах. Используя системы управления тегами, компании могут эффективно управлять развертыванием, обслуживанием и отслеживанием тегов, снижая зависимость от ИТ-специалистов или групп разработчиков. Такой централизованный подход не только повышает операционную эффективность, но и способствует более быстрому повторению кампаний цифрового маркетинга. Одним из основных преимуществ использования систем управления тегами является их способность повышать гибкость. Маркетологи могут быстро добавлять, редактировать или удалять теги в соответствии с меняющимися требованиями кампании, не имея при этом глубоких технических знаний. Кроме того, эти системы часто оснащены расширенными функциями, такими как возможности тестирования тегов и интеграция с решениями для A/B-тестирования, что дает маркетологам возможность оптимизировать свои стратегии на основе анализа данных в реальном времени. Чтобы претендовать на включение в категорию «Управление тегами», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Сбор и централизация пользовательских данных. Система должна эффективно собирать и консолидировать собственные пользовательские данные из различных цифровых точек взаимодействия. * Предлагать удобный интерфейс. Платформа должна предоставлять интуитивно понятный интерфейс, подходящий для пользователей с разным уровнем технических знаний, исключающий необходимость в обширных знаниях в области кодирования. * Предоставьте полную библиотеку или каталог тегов. Пользователи должны иметь доступ к разнообразному набору предварительно настроенных тегов для беспрепятственного внедрения по цифровым каналам. * Предоставьте возможности тестирования тегов или интегрируйте их с решениями для A/B-тестирования. Система должна облегчать тестирование и оптимизацию тегов для повышения эффективности кампании и вовлечения пользователей. * Отслеживайте и контролируйте взаимодействие и поведение пользователей. Платформа должна позволять пользователям отслеживать и анализировать взаимодействия с пользователями, позволяя принимать решения на основе данных и совершенствовать кампанию. В целом, системы управления тегами играют решающую роль в предоставлении компаниям возможности использовать весь потенциал своих усилий в области цифрового маркетинга за счет эффективного управления и использования пользовательских данных по различным цифровым каналам.
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Google Tag Manager
google.com
Управление тегами стало проще. Управляйте всеми тегами вашего сайта без редактирования кода. Google Tag Manager предоставляет простые, надежные и легко интегрируемые решения для управления тегами — бесплатно.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Tealium
tealium.com
Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
Stape
stape.io
Настройка отслеживания на стороне сервера может оказаться сложной задачей. Начните прямо сейчас, воспользовавшись нашим комплексным набором услуг.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Tag Manager: отслеживание в соответствии с GDPR и 100% качество данных с помощью проверенных инструментов
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB — специализированная компания с ограниченной ответственностью, которая предоставляет эффективные решения по автоматизации персоналу организации, даже не имеющему навыков программирования, помогая им управлять своими маркетинговыми данными и настройками стека. TAGLAB — это пакет проверки и ав...
Monita
getmonita.io
Monita — это корпоративная платформа качества данных, упрощающая мониторинг и аудит тегов.
Ixkio
ixkio.com
Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...
Crownpeak
crownpeak.com
Полностью доступная платформа цифрового опыта Crownpeak, основанная на искусственном интеллекте, ставит контент и коммерцию на передний план пути покупателя. Благодаря масштабируемому персонализированному контенту, коммерческому поиску на основе искусственного интеллекта, товарам и рекомендациям кли...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act — европейская компания, которая помогает цифровым командам работать более эффективно, используя данные благодаря различным приложениям своей платформы данных клиентов. Оптимизируя управление данными, Commanders Act увеличивает скорость реализации кампаний, повышает удобство работы по...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для приняти...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack — это мощный инструмент, который мгновенно отслеживает и синхронизирует любой источник данных о конверсиях с вашими любимыми аналитическими платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API и другими). Объединяя данные о конверсиях в вашей маркетинговой экосистеме, AnyT...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector — это платформа для аудита и мониторинга тегов, предназначенная для специалистов в области маркетинга, аналитики и управления. Если вы управляете крупным сайтом или мультибрендовым предприятием, обширная библиотека тегов Tag Inspector и набор функций аудита обеспечат беспрецедентную ув...
StackPile
stackpile.io
Stackpile позволяет за считанные секунды устанавливать приложения, теги и интеграции на ваш веб-сайт и отслеживать аналитику с помощью единого API.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue — международный лидер в обеспечении корпоративного уровня для тегов, отслеживающих активность веб-сайтов. Наше управление развертыванием, аудит и упреждающий мониторинг помогают нашим клиентам управлять операциями с тегами и проверять качество собираемых ими данных. Это дает лидерам цифрово...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказ...
Tagmate
tagmate.app
Настройте теги маркетинга и аналитики с помощью нашей системы управления тегами со 100% точностью. Выполните внедрение и миграцию тегов GA4 с помощью Tagmate Tool.