Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Stackpile позволяет за считанные секунды устанавливать приложения, теги и интеграции на ваш веб-сайт и отслеживать аналитику с помощью единого API.

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Веб-сайт: stackpile.io

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