Унифицированный API Merge позволяет разработчикам выполнить интеграцию всего один раз и предоставить своим клиентам доступ к более чем 150 интеграциям HRIS, ATS, бухгалтерского учета, продажи билетов и CRM.

Веб-сайт: merge.dev

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