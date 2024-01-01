Поисковые системы - Самые популярные приложения

Ecosia

ecosia.org

Ecosia использует доходы от рекламы от ваших поисковых запросов, чтобы сажать деревья там, где они нужны больше всего. Выполняя поиск с помощью Ecosia, вы не только восстанавливаете лесные массивы на нашей планете, но и даете возможность сообществам, участвующим в наших проектах по озеленению, постр...