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Seznam

Seznam

seznam.cz

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Самый посещаемый чешский интернет-портал, предлагающий поисковую систему, электронную почту, текущие новости, прогноз погоды и полезные ссылки. Seznam.cz — это веб-портал и поисковая система в Чешской Республике. Основан в 1996 году Иво Лукачовичем в Праге как первый веб-портал в Чешской Республике.

Веб-сайт: seznam.cz

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