Rediffmail

Почтовый сервис от Rediff. Rediff.com (стилизованный под rediff.com) — индийский новостной, информационный, развлекательный и торговый веб-портал. Он был основан в 1996 году.

Веб-сайт: mail.rediff.com

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