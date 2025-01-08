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Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, которые ведут свой бизнес или занимаются маркетингом с помощью WhatsApp. Мы создаем больше приложений, таких как WhatsSave, которые помогают компаниям сохранять новые цифры и использовать их для своего роста.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
WATI
wati.io
Переосмысливая взаимодействие с клиентами, Wati — это ведущая диалоговая платформа, созданная на базе Business API WhatsApp. Наше простое в использовании программное обеспечение позволяет более чем 8000 компаниям в более чем 100 странах проводить персонализированные беседы в режиме реального времени в любом масштабе. С помощью инновационных решений искусственного интеллекта мы меняем способ общения компаний: * Общие почтовые ящики обеспечивают беспрепятственное сотрудничество. * Мощная автоматизация повышает эффективность. * Широковещательная рассылка сообщений привлекает клиентов. * Интеллектуальные чат-боты обеспечивают мгновенную поддержку. Будучи быстрорастущим глобальным SaaS-стартапом, мы с энтузиазмом относимся к использованию технологий для построения значимых отношений между бизнесом и клиентами. Нашу талантливую и мотивированную команду объединяет стремление расширять возможности организаций и переосмысливать связи посредством содержательных разговоров.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный редактор визуальных потоков, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лояльность и преуспевать на своих местных рынках.
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей команды различными способами: * Предоставляйте мгновенные ответы на бизнес-вопросы, анализируя накопленные документы вашей компании и выступая в качестве эксперта по вашим процессам. * Повышайте эффективность сотрудников, предоставляя мгновенные ответы, идеи и готовые работы, которые помогут вашей команде работать эффективнее. * Устраняйте неполадки и обнаруживайте скрытые функции ваших цифровых инструментов с помощью документации поддержки. * Обсуждайте идеи и предлагайте предложения, основанные на контексте ваших прошлых разговоров с Коди. Чтобы использовать Cody, вы можете загрузить файлы, документы и данные вашей компании, чтобы создать собственную базу знаний. Затем Коди использует эту информацию для предоставления индивидуальных ответов. Cody можно интегрировать в различные инструменты, такие как PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайты и многое другое. Платформа делает упор на повышенную безопасность и конфиденциальность данных благодаря таким функциям, как шифрование AWS, соответствие требованиям SOC II и настраиваемый контроль доступа. Cody предназначен для расширения возможностей команд, предоставляя помощника с искусственным интеллектом, обученного их конкретному бизнес-контексту.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
Norby AI
norby.io
Norby AI — ведущее решение, которое предоставляет предприятиям чат-бот на базе искусственного интеллекта для своих веб-сайтов. Чат-бот оснащен передовой технологией обработки естественного языка, позволяющей понимать запросы клиентов и предоставлять быстрые и точные ответы. Процесс настройки чат-бота Norby AI включает всего четыре простых шага: * Создайте учетную запись на платформе Norby AI. * Добавьте на свой сайт фрагмент кода, предоставленный Norby AI. * Введите существующие часто задаваемые вопросы, описания продуктов, документацию и т. д., на которые вы хотите, чтобы чат-бот ответил. * Ваш чат-бот с искусственным интеллектом запускается на вашем веб-сайте и готов привлекать клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
AITable
aitable.ai
Aitable-это революционная платформа для разработки искусственного интеллекта без кода, которая делает создание собственного искусственного интеллекта с таблицами в 1 клик. Используя ваши уникальные данные, Aitable позволяет вам обучать свою собственную версию Advanced Catgpt System, служащей в качестве чат -бота обслуживания клиентов 24/7 или ассистента CATGPT CHATGPT. Это устраняет сложности кодирования, предлагая бесшовную и легкую настройку. С помощью Aitable вы не просто получаете помощника по искусственному интеллекту - вы создаете умное, отзывчивое и созданное специально для потребностей вашего бизнеса.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это комплексное коммуникационное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов продаж за счет использования API-интерфейсов WhatsApp Business. Эта платформа позволяет компаниям превращать взаимодействие с клиентами в полезную информацию, используя передовые чат-боты WhatsApp для облегчения общения. Используя эти инструменты, организации могут эффективно управлять запросами клиентов, привлекать потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост продаж. Gallabox, ориентированный в первую очередь на компании, стремящиеся оптимизировать свои стратегии взаимодействия с клиентами, обслуживает самые разные отрасли. Его удобный интерфейс и общий почтовый ящик с несколькими агентами позволяют командам эффективно сотрудничать, гарантируя, что ни один запрос клиента не останется без ответа. Платформа особенно полезна для предприятий, которые в значительной степени полагаются на взаимодействие с клиентами, таких как электронная коммерция, поставщики услуг и группы поддержки клиентов. С помощью Gallabox компании могут реализовывать капельные кампании WhatsApp и транслировать сообщения, адаптированные к конкретным сегментам аудитории, улучшая свои маркетинговые усилия и улучшая удержание клиентов. Одной из выдающихся особенностей Gallabox являются возможности интеграции. Платформа предлагает простые варианты «подключи и работай», которые позволяют предприятиям подключаться к существующим системам и инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сюда входят такие популярные платформы, как Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay и Shiprocket. Интегрируя WhatsApp в свои текущие рабочие процессы, компании могут оптимизировать операции и обеспечить целостное обслуживание клиентов во всех точках взаимодействия. Кроме того, чат-боты WhatsApp от Gallabox играют решающую роль в автоматизации взаимодействия с клиентами. Эти интеллектуальные боты могут выполнять самые разные задачи: от ответов на часто задаваемые вопросы до помощи клиентам в процессе покупки. Это не только снижает нагрузку на агентов-людей, но и гарантирует получение клиентами своевременных ответов, повышая общую удовлетворенность. Возможность превращать разговоры в разумные действия дает компаниям возможность принимать решения на основе данных и адаптировать свои предложения для удовлетворения потребностей клиентов. В целом, Gallabox предоставляет надежное решение для компаний, которые хотят использовать возможности WhatsApp для взаимодействия с клиентами. Благодаря простоте использования, гибкости интеграции и возможностям автоматизации Gallabox выделяется как ценный инструмент для организаций, стремящихся улучшить свои коммуникационные стратегии и стимулировать рост продаж.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и курсы. Мы с легкостью продаем и продвигаем ваши электронные книги, курсы, программное обеспечение, дизайнерские ресурсы, музыку или любые виды цифровых продуктов непосредственно вашим клиентам. Payhip поможет вам.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляемой услуги и может быть развернута в виртуальном частном облаке (VPC) или даже на месте, чтобы соответствовать компаниям, где находятся их данные, предлагая высочайший уровень гибкости и контроля. Компания Cohere, основанная выпускниками Google Brain и соавтором плодотворной исследовательской работы Transformer, ставит перед собой задачу преобразовать предприятия и их продукты с помощью искусственного интеллекта, который открывает более интуитивный способ генерации, поиска и обобщения информации, чем когда-либо прежде. Нас поддерживает группа глобальных институциональных и стратегических инвесторов, включая Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures,section 32 и Tiger Global, а также несколько знаменитостей в области искусственного интеллекта, включая Джеффри Хинтона. , Джефф Дин, Фей-Фей Ли, Питер Аббил и Ракель Уртасун.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat — конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом. Он позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, загрузив дополнительную ссылку. Чат-бот ответит на любой вопрос, связанный с дополнительной ссылкой. Создайте чат-бота с искусственным интеллектом, поделившись ссылкой на свою базу знаний за 3 минуты.
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов, увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов. Сегодня Chaport используют более 30 000 команд по всему миру. Почему Чапорт? Chaport предлагает вам набор мощных функций, которые помогут вам превратить посетителей сайта в лояльных клиентов. Тем не менее, он остается удобным для пользователя и делает общение с клиентами таким же простым и приятным, как общение с друзьями. Процесс установки прост и занимает не более 5 минут. Просто добавьте виджет чата на свой сайт и начните отвечать на вопросы своих клиентов. Если вам также нужен чат-бот, вы можете создать его за считанные минуты благодаря конструктору чат-ботов WYSIWYG от Chaport. Ключевые особенности: – Живой чат: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени. – Чат-боты: позвольте чат-ботам отвечать на распространенные вопросы и определять потенциальных клиентов. Предлагайте мгновенную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда ваша команда не в сети. – База знаний + бот часто задаваемых вопросов: предоставьте своим клиентам базу знаний и активируйте бот часто задаваемых вопросов, чтобы автоматически предлагать статьи в виджете чата. – Интеграция с Facebook, Viber, Telegram и т. д.: отвечайте на вопросы со всех каналов в одном месте. – Автоматические приглашения: инициируйте больше чатов с посетителями вашего сайта. – Сохраненные ответы: готовьте шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, отвечайте в несколько кликов и экономьте свое время. – Советы по вводу текста: читайте сообщения еще до их отправки и отвечайте быстрее. – Веб-приложения, настольные и мобильные приложения: общайтесь с клиентами, где бы вы ни находились. – Zapier и API: более тесно интегрируйте Chaport со своим веб-сайтом или подключите его к сторонним приложениям. – И многое другое… Зарегистрируйтесь сегодня и увеличьте свои продажи! Доступна бесплатная пробная версия.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
re:tune
retune.so
re:tune — это комплексная платформа, предназначенная для создания приложений искусственного интеллекта без необходимости программирования. Платформа облегчает создание пользовательских приложений искусственного интеллекта для оптимизации различных аспектов бизнеса: от поддержки клиентов до продаж. Его основные функции включают создание индивидуальных чат-ботов и их обучение с использованием любого мыслимого источника данных, начиная от данных, сгенерированных на веб-сайте, и заканчивая персонализированной информацией о клиентах. Кроме того, re:tune можно интегрировать в широкий спектр существующих инструментов, чтобы расширить их функциональность с помощью возможностей искусственного интеллекта. Его платформа призвана быть максимально доступной и отвечать потребностям любителей, стартапов, малого бизнеса и крупных агентств с уникальными требованиями к безопасности и производительности. Для обеспечения гибкости и настраиваемости платформа поддерживает неограниченное количество сообщений и пользователей, сканирование веб-страниц, загрузку файлов, выделение памяти для чат-ботов и даже индивидуальный брендинг с белой маркировкой. Приверженность адаптивности также распространяется на интеграцию приложений и специально обученные модели с точной настройкой. Платформа обещает ранний доступ к новым функциям и приоритетным запросам функций в рамках своего предложения. Таким образом, re:tune предоставляет удобное, эффективное и настраиваемое решение для создания приложений искусственного интеллекта, которые могут способствовать глобальному развитию бизнеса.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы на 30% и более. Будь то WhatsApp, Web или Messenger, любой может создать автоматические потоки чат-ботов, чтобы лучше привлекать клиентов и повышать коэффициенты конверсии. Landbot также использует последние достижения в области GPT и искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс создания чат-ботов еще более доступным, сочетая возможности Landbot без кода с другими моделями больших языков.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Userlike
userlike.com
Userlike — ведущее программное решение для автоматизации обмена сообщениями и поддержки клиентов в Германии. Это унифицированное решение для обмена сообщениями, которое позволяет компаниям получать сообщения из разных каналов в один центральный почтовый ящик. Все запросы, полученные через чат веб-сайта, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и т. д., попадают непосредственно в центр сообщений Userlike. Userlike предлагает современный веб-мессенджер для привлечения потенциальных клиентов и отслеживания клиентов. Команды обслуживания клиентов поддерживаются профессиональными функциями обслуживания, такими как голосовые сообщения, онлайн-переводы и интеллектуальная маршрутизация. При сложных запросах агенты службы могут удобно переключиться с чата на видеозвонок через браузер, который включает совместное использование экрана. С помощью AI Automation Hub от Userlike вы можете всего за несколько шагов создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, умные страницы часто задаваемых вопросов и интерактивные контактные формы, чтобы автоматизировать около 70% вашего цифрового обслуживания клиентов. Для достижения еще лучших результатов выберите нашу интеграцию GTP-4, которая добавит в вашу поддержку клиентов навыки самой мощной в мире модели больших языков. Это позволяет чат-боту творчески комбинировать ответы из вашей базы знаний и давать клиентам индивидуальные ответы. Бот поддержки AI даже запоминает контекст чата, чтобы последующие вопросы классифицировались и давались правильные ответы. API чат-бота Userlike также позволяет интегрировать существующих чат-ботов в программное обеспечение. С момента основания Userlike более 10 лет назад защита данных всегда была главным приоритетом. Все данные надежно хранятся на немецких серверах, что делает Userlike решением для обмена сообщениями с клиентами, соответствующим требованиям GDPR. Благодаря своей защищенной инфраструктуре данных и специальным функциям Userlike гарантирует защиту и безопасность данных ваших клиентов, ваших сотрудников и вашей компании в целом. Userlike подходит для компаний любого размера, поскольку программное обеспечение является гибким и адаптируется к вашим потребностям и целям. Малые и средние компании, а также крупные корпорации, такие как Toyota и Hermes, уже полагаются на Userlike.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub помогает большим и малым организациям ускорить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью решений для планирования встреч и цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям клиентов в режиме реального времени. Ранее известная как ScheduleOnce, мы широко признаны лидером в области онлайн-бронирования и календаря, но наше предложение выходит далеко за рамки этого и предлагает лидирующий на рынке набор инструментов, предназначенных для сбора, квалификации, привлечения и конвертации потенциальных клиентов с максимальной эффективностью и соблюдением нормативных требований. соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и штатные команды во всех отраслях полагаются на нас, чтобы улучшить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь своих целей по подбору персонала и предоставить качественные услуги, индивидуально или в команде, лично. , удаленно или и то, и другое. Проверяйте и оценивайте возможности, автоматически направляйте их соответствующему персоналу, управляйте пулами ресурсов для совместной работы в команде и резервируйте помещения или оборудование по ходу дела. Когда придет время, позвоните, переключитесь на видео или пообщайтесь в прямом эфире. Начните бесплатно, а затем обновите свой план. Начните с простого. Близко невероятно.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones предоставляет предприятиям телефонного агента с искусственным интеллектом, который отвечает на звонки от их имени, поэтому они никогда не пропустят звонок от клиента. Агент также может выполнять исходящие звонки для отслеживания клиентов, поддержания связи с потенциальными клиентами и совершения холодных звонков на автопилоте.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka — это система обмена сообщениями с высокой пропускной способностью, которая используется для отправки данных между процессами, приложениями и серверами. Все сообщения Kafka организованы по темам в кластере Apache Kafka, и оттуда подключенные службы могут без задержек использовать эти сообщения, создавая быструю, надежную и масштабируемую архитектуру. Apache Kafka создан для обработки больших объемов данных и является идеальной системой обмена сообщениями, когда требуется высокая пропускная способность.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI — это современная платформа чат-ботов с генеративным искусственным интеллектом, предназначенная для преобразования способов взаимодействия компаний со своими клиентами. Наша платформа превосходно обеспечивает естественное, человечное общение, обеспечивая беспрецедентный опыт для пользователей и поднимая продажи и удовлетворенность клиентов на новую высоту. В основе Orimon AI лежит способность беспрепятственно вести коммерцию. Наши чат-боты, интегрированные с Shopify, WooCommerce или использующие специальную таблицу продуктов, привлекают клиентов как опытный продавец. Они отвечают на запросы, рекомендуют продукты и завершают продажи, имитируя интуитивное взаимодействие с реальным человеком. Эта функция особенно полезна для сайтов электронной коммерции, поскольку позволяет им использовать ИИ для увеличения продаж и улучшения пути клиента. Еще одна выдающаяся особенность Orimon AI — расширенные функции живого чата, предлагающие идеальное сочетание эффективности искусственного интеллекта и человеческого участия. Когда возникают сложные запросы или требуется индивидуальный подход, платформа плавно передает взаимодействие агентам-людям, гарантируя, что запросы клиентов всегда обрабатываются с осторожностью. Универсальность Orimon AI распространяется на его широкие возможности интеграции. Он легко подключается к различным каналам обмена сообщениями, включая чат на веб-сайте, WhatsApp, Telegram, прямые сообщения Facebook, Slack и Discord, обеспечивая доступность вашего бизнеса на всех платформах, которые ваши клиенты используют чаще всего. Кроме того, наша платформа интегрируется с ведущими инструментами автоматизации и CRM, такими как Zapier, Pabbly Connect, HubSpot и Salesforce. Эта интеграция обеспечивает эффективную обработку потенциальных клиентов и управление ими, гарантируя, что каждое взаимодействие будет зафиксировано и использовано для роста бизнеса. Наша платформа не ограничивается работой с клиентами; он также включает варианты использования для внутренних бизнес-операций. Orimon AI — это универсальный инструмент, предназначенный для удовлетворения различных потребностей бизнеса: от простой обработки запросов в службу поддержки до сложных процессов продаж, квалификации потенциальных клиентов и даже работы в качестве внутреннего помощника для отделов кадров, поддержки и продаж. Подводя итог, можно сказать, что Orimon AI — это больше, чем просто чат-бот; это комплексное коммуникационное решение на базе искусственного интеллекта, которое улучшает каждый аспект вашего делового взаимодействия. Это инвестиции в передовые технологии, которые обещают не только удовлетворить, но и превзойти растущие потребности цифровой коммерции и обслуживания клиентов.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit — это инструмент, который позволяет вам создать собственного чат-бота-помощника с искусственным интеллектом, обученного на ваших собственных данных, без необходимости кодирования. Ключевые особенности: * Настройка данных: вы можете добавить до 11 миллионов символов пользовательских данных (файлы, текст, вопросы и ответы) для обучения чат-бота. * Настройка внешнего вида: вы можете настроить цвета, положение, логотип и имя чат-бота. * Персональная настройка: вы можете определить индивидуальность и стиль чат-бота, чтобы сбалансировать креативность и точность. * Сбор потенциальных клиентов: чат-бот может генерировать потенциальных клиентов из разговоров посетителей и доставлять их вам. Другие детали: * Chatbit предлагает бесплатную версию для начала. * Он поддерживает несколько языков, хотя конкретные языки не указаны. * Пользователи могут настраивать ответы чат-бота в соответствии со своими потребностями. * Процесс создания чат-бота, добавления источников данных и его интеграции на веб-сайт можно выполнить менее чем за 5 минут. * С Chatbit можно связаться по электронной почте [email protected], если у вас возникнут вопросы. Таким образом, Chatbit предоставляет удобную платформу без программирования для создания индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, обученных на ваших собственных данных и интегрированных непосредственно на ваш веб-сайт, чтобы повысить вовлеченность, ответить на вопросы и привлечь потенциальных клиентов.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и идеи, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли обращаться к клиентам в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.