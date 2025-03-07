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Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Relevance AI
relevanceai.com
Actagement AI - это комплексная платформа, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям создавать и управлять рабочей силой ИИ. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов ИИ, которые могут автоматизировать широкий спектр задач, от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и операций. Платформа предлагает строитель без кодов, что позволяет кому-либо легко создавать и развернуть мощных агентов искусственного интеллекта без необходимости передовых технических навыков.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимый для автоматизации повседневных задач. Ищете ли вы * автоматизированный исполнительный помощник для организации электронной почты и планирования поездок. *писец для расшифровки медицинских записей * чат-бот для автоматизации поддержки клиентов * или индивидуальное решение для вашей бизнес-функции и команды... Для тебя есть Линди. А если нет, вы можете создать специальный ИИ-агент за считанные минуты, без единой строчки кода.
Qualified
qualified.com
Квалифицированная платформа генерации трубопроводов для команд дохода, которые используют Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, Surveymonkey, MesdayPot и VMware Trust, квалифицированные для развития их трубопровода, используя их наибольший актив продаж и маркетинга - корпоративный веб -сайт - чтобы определить самых ценных покупателей, раскрыть сигналы покупателя и мгновенно Начать разговоры по продажам. Клиенты, которые используют квалифицированный отчет на 10 -кратное увеличение продаж, увеличение конверсии свинца в 4 раза и увеличение трубопровода на 6 раза. Квалифицированный, построенный на Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателя на основе учетных записей и облегчить разговоры по продажам в реальном времени. Квалифицированный занимает первое место в Salesforce AppExchange и занимает первое место по более чем 20 категориям на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, квалифицированный возглавляется бывшим директором Salesforce CMO Kraig Swensrud и бывшим продуктом Salesforce SVP Sean Whiteley и финансируемым Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите квалифицированный.com.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличения количества транзакций и повышения лояльности сотен миллионов пользователей каждый месяц. Фактически, Sendbird обеспечивает общение внутри приложения более чем 300 миллионами активных пользователей в месяц, отправляющих более 7 миллиардов сообщений в месяц 1200 клиентам по всему миру. Демо-версия Sendbird в действии здесь: https://sendbird.com/products/demos. Sendbird со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, поддерживается ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, август Capital, Клуб спонсоров, Всемирная инновационная лаборатория и Y Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быть вашей девушкой или парнем, ботами, которые хотят править миром, ботами, которые подражают историческим или известным людям. Bot Libre также поддерживает чаты, чат и форумы. Вы даже можете добавить чат-бота в чат. Подключите своего бота к социальным сетям, Facebook, Twitter, IRC, электронной почте, Telegram, SMS и т. д. Вы можете общаться реальным голосом и речью на разных языках. Выберите изображение, видео или анимированный 3D-аватар своего бота из нашей библиотеки аватаров или создайте свой собственный аватар, используя изображения и видео со своего телефона. Создайте бота, который выглядит и действует как вы. Ботов Bot Libre можно легко обучить, исправляя их ответы в чате или просматривая их разговоры в консоли администратора. Боты также могут автоматически обучаться у пользователей или в чате. Вы контролируете, у кого учится ваш бот и кто может его исправить. Боты также могут использовать расширенные сценарии Self и AIML и обладают развитым искусственным интеллектом, включая эмоции, сознание, обучение и понимание. Доступ к Bot Libre также возможен через Интернет, а веб-интерфейс содержит дополнительные функции, такие как загрузка журналов чата, создание сценариев и подключение бота к Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, электронной почте, SMS, IVR, Alexa. и другие платформы. Создайте собственное приложение чат-бота или добавьте чат-бота, живой чат, чат или форум в существующее приложение с помощью Bot Libre SDK с открытым исходным кодом. Bot Libre — проект с открытым исходным кодом. Присоединяйтесь к проекту на GitHub.
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный чат-бот, который начинает более человеческий разговор по тексту, предоставляет им только соответствующую информацию о вашем продукте/услуге и в нужный момент запрашивает их контактную информацию. При таком подходе пользователи не перегружаются всей информацией, представленной на типичной статической целевой странице, и сосредоточены на одном разговоре с чат-ботом. Это увеличивает шансы того, что пользователь предоставит свою информацию и превратит ее в лид для вас. Нам доверяют более 500 мировых брендов, таких как Vodafone, American Express, Bosch, Калифорнийский университет, Adobe, Daimler и другие. Tars содержит самую большую в мире библиотеку шаблонов чат-ботов, содержащую более 950+ шаблонов чат-ботов для разных отраслей и вариантов использования.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелюбно, предоставляя подробные ответы на их запросы. Инструмент использует встроенный ChatGPT от Open AI, позволяющий компаниям рассказывать клиентам о своих продуктах и услугах, отвечать на их вопросы, рекомендовать продукты и многое другое. Chatfuel AI работает в популярных мессенджерах, таких как Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp, а также на веб-сайтах. Chatfuel AI предлагает два тарифных плана, а именно Grow и Enterprise, первый из которых начинается с 79 долларов в месяц и предлагает бесплатный 14-дневный пробный период. План Enterprise предлагает индивидуальное решение машинного обучения для корпоративных клиентов с индивидуальной индивидуальностью искусственного интеллекта, стилем общения, веб-перехватчиками, интеграцией и многим другим. Платформу легко настроить всего за несколько минут, и пользователи могут заказать звонок, чтобы получить помощь от команды. Chatfuel AI пользуется доверием таких компаний, как Grow, и предлагает интеграцию с мессенджерами, социальными сетями и неограниченное обновление базы знаний, а также другие функции.
Botmake
botmake.io
Botmake.io — это очень простой и понятный инструмент для создания чат-ботов без кода для деловых или развлекательных целей. Пользователи могут добавить чат-бота на свои веб-сайты и улучшить качество обслуживания посетителей.
SentiOne
sentione.com
SentiOne — это платформа автоматизации обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта. Инструмент отслеживает Интернет (социальные сети, порталы, форумы и блоги) по всему миру, используя запатентованные алгоритмы, собирает публичные упоминания и автоматически анализирует их на предмет понимания потребителями. Интегрированный модуль взаимодействия позволяет командам обслуживания клиентов управлять онлайн-разговорами по нескольким каналам и отвечать непосредственно с одной платформы.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — это платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Его основная особенность включает в себя возможность использовать генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта и живой чат для автоматизации обслуживания клиентов. Платформа помогает эффективно масштабировать и автоматизировать общение с клиентами. Инструмент включает в себя «Kompose Chatbot Builder» и «Generative AI Chatbot», которые используются для разработки и внедрения чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к конкретным потребностям бизнеса. Благодаря функции интеграции Dialogflow она позволяет компаниям оптимизировать процесс создания чат-ботов. Другие функции включают в себя чат-бот «Часто задаваемые вопросы», онлайн-чат и решения, предназначенные для конкретных отраслей, таких как электронная коммерция, здравоохранение, образование и банковское дело. Возможна интеграция с популярными платформами, улучшающая омниканальный обмен сообщениями и предлагающая CRM, автоматизацию и аналитику. Кроме того, он позволяет создавать бизнес-чат-боты WhatsApp и управлять ими, улучшая омниканальное взаимодействие с клиентами. Благодаря таким функциям, как создание чат-ботов без кода, а также простому, точному и немедленному обучению, он облегчает развертывание и интеграцию по принципу «включай и работай». Он разработан специально с учетом автоматизации обслуживания клиентов с целью увеличить время первого ответа, сократить среднее время разрешения, снизить стоимость решения и повысить уровень удержания клиентов.
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов, заполнение форм и сбор данных от людей. Мы стремимся изменить общение в бизнесе, образовании и человеческом интерфейсе с помощью любого технического гаджета. Мы автоматизируем разговоры/варианты использования, чтобы теперь человек мог говорить/показывать/получать инструкции от человека через компьютер за компьютером. Мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими, и вносим новые предложения в голосовой форме!
TextIt
textit.com
TextIt позволяет любому визуально создавать интерактивные SMS и голосовые приложения в любой точке мира. В основе TextIt лежит наш эксклюзивный механизм потока. С помощью потоков любой может настроить или изменить сложное приложение SMS или голосовой связи без необходимости обращения к программисту или дорогостоящей консалтинговой компании. Используя базовый телефон Android, вы можете мгновенно запускать SMS-приложения в любой стране, избегая при этом дорогостоящих затрат на настройку или внешнюю техническую поддержку.
UChat
uchat.au
UChat — это комплексная платформа для чат-ботов, призванная помочь предприятиям автоматизировать свою деятельность. Одной из его определяющих особенностей является отсутствие кода, что позволяет компаниям создавать собственных чат-ботов без каких-либо знаний в области программирования. UChat рекламируется как визуально основанная платформа, которая реализует построитель потоков перетаскивания, позволяя пользователям интуитивно проектировать и развертывать сложные диалоговые потоки. Более того, UChat обеспечивает доступ к различным платформам и обещает привлекать клиентов, где бы они ни находились. Поддерживаемые каналы включают, помимо прочего, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messenger, Telegram, SMS, Voice, Line, Viber, WeChat, Slack и электронную почту. Кроме того, UChat включает в себя возможности искусственного интеллекта для разработки чат-ботов, которые осуществляют автоматизированную контекстную доставку. соответствующие ответы 24/7. Платформа использует сервисы искусственного интеллекта, такие как OpenAI/ChatGPT и Dialogflow, для повышения эффективности и качества взаимодействия с ботами. Помимо создания чат-ботов, UChat может похвастаться интегрированной функцией электронной коммерции, предлагающей беспрепятственный процесс оформления заказа для клиентов по всем поддерживаемым каналам. Платформа также имеет централизованный онлайн-чат и систему входящих сообщений, которая позволяет улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать внутреннюю связь. С точки зрения внедрения UChat особенно открыт для всех, кто заинтересован в автоматизированном диалоговом маркетинге, поскольку он следует подходу на основе шаблонов с библиотека готовых к использованию готовых шаблонов. Платформа также оснащена различными передовыми строительными блоками для создания более совершенных и эффективных чат-ботов.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без программирования позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте приложения, автоматизируйте рабочие процессы и интегрируйте процессы в каналы связи и цифровые среды, которые будут использоваться вашими сотрудниками и клиентами в надежной, безопасной и масштабируемой среде. Начните с редактируемого шаблона или создайте ботов с нуля, которые помогут повысить вовлеченность и производительность сотрудников. Создавайте индивидуальные программы признания, помощников по адаптации новичков, приложения для вопросов и ответов для руководителей, инструменты для инноваций сотрудников, рассылайте импульсные опросы, измеряйте моральный дух компании, реализуйте персонализированные программы обучения, автоматически отвечайте на часто задаваемые вопросы или автоматизируйте запросы в службу поддержки. Какие бы рабочие инструменты вы ни хотели создать, создайте их с помощью The Bot Platform.
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услуг, электронной коммерции, телекоммуникаций и обслуживания клиентов с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, помогая предприятиям достичь своих целей по повышению лояльности клиентов и увеличению доходов.
500apps
500apps.com
CRM.IO на 500Apps-это расширенное программное обеспечение CRM для повышения продаж и быстрее развивать ваш бизнес с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за $ 14,99 за пользователя. Функции: 1. Управление ведущими: программное обеспечение для управления ведущими может добавлять и управлять всеми вашими потенциальными клиентами в одном центральном месте. Легко управлять информацией о клиентах и развивать отношения с клиентами с помощью лучших в своем классе функций управления контактами. Закрыть больше сделок с меньшим количеством работы. 2. Программное обеспечение для управления контактами: Программное обеспечение для управления контактами CRM.IO может управлять информацией о клиентах и развивать более сильные отношения с клиентами из одного центрального места. 3. Программное обеспечение для управления учетными записями: программное обеспечение для управления учетными записями понимает потребности вашего клиента в бизнесе и выигрывает больше сделок со стратегическим представлением о ключевых учетных записях в ваших продажах. 4. Управление сделками: программное обеспечение для управления сделками может отслеживать, управлять и выигрывать больше сделок с растущим бизнесом. 5. Программное обеспечение для автоматизации продаж: программное обеспечение для автоматизации продаж для растущих предприятий, чтобы легко автоматизировать сложные процессы продаж. Умная, мощная автоматизация продаж, сэкономить время, оптимизировать процесс продаж и масштабировать свой бизнес, автоматизируя ваши продажи и бизнес -процессы за считанные минуты.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
BotStar
botstar.com
BotStar — это комплексная платформа чат-ботов, которая позволяет легко создавать, развивать и совершенствовать автоматизированную систему для обработки запросов и привлечения потенциальных клиентов. BotStar предлагает несколько функций, таких как управление мультимедийным контентом с помощью встроенной системы управления контентом и сбор пользовательских данных для отправки в другие системы CRM. BotStar поставляется со встроенным редактором кода, который позволяет программистам выполнять сложный код в контексте потока чата. Создайте своего идеального чат-бота с помощью опытной команды и новейших технологий.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобного обмена сообщениями, безопасно и в больших масштабах. Мировые бренды используют надежную платформу Chat Commerce от Clickatell, чтобы сократить расходы, одновременно максимизируя ценность и улучшая качество обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла потребителя. Штаб-квартира Clickatell находится в районе залива и имеет офисы в Канаде, Южной Африке и Нигерии. Узнайте больше на сайте www.clickatell.com.
Babble AI
babble-ai.com
Высококачественные чат-боты, простая настройка, человечное взаимодействие и точно настроенные модели для премиальных пакетов. Создавайте мощные и привлекательные чат-боты, которые оставят ваших клиентов довольными и вернутся снова и снова.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работают на веб-сайте или в приложении наших клиентов, в Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams или на любой другой чат- или голосовой платформе. Разработав чат или голосовое решение на основе искусственного интеллекта для выбранных платформ, мы помогаем нашим клиентам оптимизировать производительность бота для достижения максимальной удовлетворенности сотрудников, максимальной отдачи от инвестиций или максимальной экономии средств.
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для самых способных моделей искусственного интеллекта.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диалоговых взаимодействий, предоставляя уникальный богатый набор данных и инструменты безопасности, позволяющие раскрыть возможности генеративного искусственного интеллекта и моделей большого языка для достижения лучших бизнес-результатов. С помощью решений LivePerson вы можете понять, чего хотят клиенты, подключиться к нужным каналам, помочь своим агентам и внедрить автоматизацию на базе искусственного интеллекта — и все это на службе вашего бизнеса и клиентов. Мы называем этот благотворный цикл «Разговорным маховиком», и он лежит в основе всего, что мы делаем.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, ориентированный на повышение взаимодействия с клиентами посредством автоматизации разговоров. Он включает в себя множество инструментов для создания и управления автоматизированными чат-ботами для разнообразного взаимодействия с клиентами. Эти инструменты предназначены для автоматизации различных аспектов взаимодействия с клиентами, включая привлечение, маркетинг, коммерцию и поддержку, и все они направлены на максимизацию пожизненной ценности клиента и минимизацию затрат на обслуживание. Ключевые функции включают Conversation Cloud, передовое решение для управления опытом клиентов, и ACE LLM, предлагающий возможности генеративного искусственного интеллекта. Gupshup также предоставляет инструменты для многоканального обмена сообщениями, включая предварительно одобренные шаблоны WhatsApp, облегчающие двустороннее общение с клиентами в режиме реального времени. Помимо инструментов чат-бота, Gupshup предлагает менеджер кампаний, Bot Studio, Agent Assist и модели искусственного интеллекта для конкретной предметной области для деловых переговоров. Эти функции предназначены для персонализации диалогов с клиентами и защиты пользовательских данных. Будучи омниканальным решением, Gupshup также поддерживает интеграцию с различными каналами, такими как WhatsApp, SMS, Google Business Messaging и другими. Платформу можно использовать в различных отраслях, таких как BFSI, розничная торговля, здравоохранение и другие.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — это платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автоматизации поддержки клиентов менее чем за час. Ценность продукта: Повысьте эффективность поддержки клиентов по каналам обмена сообщениями. * Измерьте и увеличьте скорость разрешения. * Сократите рабочую нагрузку агента и оставьте ответы на часто задаваемые вопросы ИИ. * Увеличение скорости отклонения в чате. * Ставьте повторяющиеся задачи на автопилот. * Сопоставьте данные разрешения чата с данными вашего колл-центра. Сделайте клиентов счастливыми * Немедленные ответы на вопросы 24/7 * Обнаружение намерений и понимание естественного языка. * Измерьте качество ответов ИИ. * Ответы на всех языках. * Передача данных от бота к человеку со встроенным чатом. Установите его менее чем за час. * Шаблоны для разных отраслей (SaaS, электронная коммерция, финансы, телекоммуникации). * ИИ предлагает улучшить данные ваших тренировок. Добавьте дополнительный интеллект с помощью корпоративных функций, таких как пользовательский код AlphaOS в намерения, аутентификация пользователей, SSO, SLA, API, многоканальное развертывание (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голосовая связь).
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Член команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS и электронной почты * Интеграция автоответчиков * Интеграция WooCommerce * Интеграция Shopify * Конечные точки API Botbiz. * Управление и сегментирование подписчиков * Интернет-магазин * Исходящий вебхук
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими базами знаний, создавая сотрудников с искусственным интеллектом, которые информированы и готовы решать ваши бизнес-задачи. Будь то быстрое проведение надежных исследовательских проектов или предоставление экспертных консультаций по запросу, Parallel AI снабжает ваш бизнес виртуальными экспертами, с которыми можно общаться в любое время и в любом месте.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться. Любое приложение, любое устройство может использовать Wit.ai для получения от пользователей ввода на естественном языке (речи или текстового сообщения) и преобразования его в команду.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, «без кода», работающая на основе «генеративного искусственного интеллекта», которая помогает финтех-компаниям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифровую адаптацию с помощью чат-ботов и голосовых ботов на базе искусственного интеллекта. Это платформа DIY «No Code», которая позволяет создавать гибридных ботов с использованием передового конструктора рабочих процессов и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Floatbot получил награду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] в 10 категориях. Floatbot входит в пятерку лучших в категории SaaS! IDC представляет Floatbot как новатора в области банковских и финансовых услуг в Индии [11 декабря 2019 г.] Ботов, разработанных в Floatbot, можно запускать на веб-портале, в мобильных приложениях (iOS и Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot также поддерживает преобразование речи в текст и преобразование текста в речь для голосовых роботов. Floatbot интегрирован с Контакт-центром Voicebot. Floatbot — это гибридная платформа, одна из немногих в мире, которая позволяет в течение нескольких часов разработать омниканальный чат-бот и голосовой робот, при этом финтех-компания или банк могут разработать несколько ботов, которые будут взаимодействовать или общаться с клиентами через каналы чата и голосовой связи, по различные этапы их пути [поддержка клиентов, проверка потенциальных клиентов, проверка KYC, погашение баллов лояльности, напоминания о платежах, цикл обратной связи, продукты перекрестных/дополнительных продаж и т. д.]. Floatbot позволяет пользователям плавно переключаться между голосовым каналом и каналом чата, сохраняя при этом прошлые сеансы и контекст.
mottle
mottle.com
Превратите посетителей в клиентов с помощью дружелюбного чат-бота. Легко создайте чат-бота с искусственным интеллектом, адаптированного к потребностям вашего бизнеса: оптимизируйте поддержку клиентов и повысьте их удовлетворенность — и все это без какого-либо программирования. Просто напишите инструкции простым языком.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это комплексное коммуникационное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов продаж за счет использования API-интерфейсов WhatsApp Business. Эта платформа позволяет компаниям превращать взаимодействие с клиентами в полезную информацию, используя передовые чат-боты WhatsApp для облегчения общения. Используя эти инструменты, организации могут эффективно управлять запросами клиентов, привлекать потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост продаж. Gallabox, ориентированный в первую очередь на компании, стремящиеся оптимизировать свои стратегии взаимодействия с клиентами, обслуживает самые разные отрасли. Его удобный интерфейс и общий почтовый ящик с несколькими агентами позволяют командам эффективно сотрудничать, гарантируя, что ни один запрос клиента не останется без ответа. Платформа особенно полезна для предприятий, которые в значительной степени полагаются на взаимодействие с клиентами, таких как электронная коммерция, поставщики услуг и группы поддержки клиентов. С помощью Gallabox компании могут реализовывать капельные кампании WhatsApp и транслировать сообщения, адаптированные к конкретным сегментам аудитории, улучшая свои маркетинговые усилия и улучшая удержание клиентов. Одной из выдающихся особенностей Gallabox являются возможности интеграции. Платформа предлагает простые варианты «подключи и работай», которые позволяют предприятиям подключаться к существующим системам и инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сюда входят такие популярные платформы, как Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay и Shiprocket. Интегрируя WhatsApp в свои текущие рабочие процессы, компании могут оптимизировать операции и обеспечить целостное обслуживание клиентов во всех точках взаимодействия. Кроме того, чат-боты WhatsApp от Gallabox играют решающую роль в автоматизации взаимодействия с клиентами. Эти интеллектуальные боты могут выполнять самые разные задачи: от ответов на часто задаваемые вопросы до помощи клиентам в процессе покупки. Это не только снижает нагрузку на агентов-людей, но и гарантирует получение клиентами своевременных ответов, повышая общую удовлетворенность. Возможность превращать разговоры в разумные действия дает компаниям возможность принимать решения на основе данных и адаптировать свои предложения для удовлетворения потребностей клиентов. В целом, Gallabox предоставляет надежное решение для компаний, которые хотят использовать возможности WhatsApp для взаимодействия с клиентами. Благодаря простоте использования, гибкости интеграции и возможностям автоматизации Gallabox выделяется как ценный инструмент для организаций, стремящихся улучшить свои коммуникационные стратегии и стимулировать рост продаж.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — это интеллектуальная платформа виртуального помощника с искусственным интеллектом, которая улучшает и автоматизирует работу клиентов, сотрудников и агентов в большом масштабе. Платформа SnatchBot оптимизирует бизнес-процессы и коммуникации с помощью интерфейса на основе сообщений, который не требует навыков программирования. Благодаря нашей омниканальной платформе инструменты SnatchBot поддерживают весь жизненный цикл чат-бота: от хостинга, разработки и тестирования до развертывания, публикации на предпочитаемом вами канале, таком как ваш веб-сайт, WhatsApp, Messenger и многое другое. Все наши чат-боты поддерживают НЛП, машинное обучение и распознавание голоса. Платформа предоставляет надежные административные функции, а также масштабируемую безопасность корпоративного уровня, соответствующую всем нормативным требованиям. Благодаря омниканальности SnatchBot вы можете указать каналы, через которые пользователи могут получить доступ к вашим чат-ботам. Более того, вы можете создавать, тестировать и публиковать ботов в каждом канале с помощью единого API для интеграции или даже с помощью простого процесса в один клик. SnatchBot помогает разработчикам и предприятиям по всему миру создавать и монетизировать чат-ботов глубокого обучения, предоставляя бесплатный доступ к собственной платформе глубокого обучения, чтобы вы могли сэкономить деньги, улучшить обслуживание клиентов или репутацию, а также увеличить продажи. Цель SnatchBot — сделать создание ботов простым для каждого. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать наилучшие сообщения и впечатления для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативными требованиями. Вы можете создавать чат-ботов для повседневных запросов потребителей и улучшать качество обслуживания клиентов, например получать доступ к последним новостям, бронировать билеты, заказывать еду или погоду. Уменьшите утомляемость приложений. Автоматизируйте задачи. Выполнять рабочие процессы. Ознакомьтесь с нашими шаблонами.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на базе искусственного интеллекта и платформа CCaaS, которая позволяет брендам создавать привлекательную двустороннюю круглосуточную связь в любой точке взаимодействия, значительно улучшая качество обслуживания клиентов. Являясь ценным партнером операторов мобильной связи, GMS расширяет их бизнес по обмену сообщениями и защищает доходы за счет оптимизации обмена трафиком A2P, P2P и P2A, одновременно предотвращая мошенничество с SMS и голосовыми сообщениями. Компания GMS, основанная в 2006 году, является лидером и послом отрасли в области безопасного, законного и прозрачного обмена сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Бааре, Швейцария, а региональные офисы расположены по всему миру.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Программирование не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения эффективности вашего общения. Наши инструменты обеспечивают безопасное использование ИИ и защищают ваш бренд и клиентов. Выйдите за рамки обычных чат-ботов с Humley Studio. Создавайте адаптивный, динамичный диалог, превращая взаимодействие с клиентами в двигатель роста. Оптимизируйте операции, предоставляйте персонализированный опыт и оставайтесь на переднем крае взаимодействия с клиентами. Создайте своего первого разговорного помощника менее чем за час бесплатно.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизация и электронная коммерция. Наша платформа может похвастаться продвинутым создателем чат-ботов с искусственным интеллектом и интуитивно понятным конструктором потоков Drag & Drop, что устраняет необходимость в навыках кодирования. Простая интеграция с Facebook Messenger и Instagram DM обеспечивает постоянное общение. ChatPion имеет полнофункциональную привлекательную платформу электронной коммерции, которая может, находясь в самом боте Messenger, продавать ваши продукты и принимать платежи. Кроме того, платформу электронной коммерции можно открыть в браузерах. Помимо бота Messenger, ChatPion имеет несколько ярких и надежных функций, которые можно использовать для маркетинга в социальных сетях, электронной почте и SMS. ChatPion — это многопользовательское SaaS-приложение белого уровня. Вы можете провести ребрендинг приложения и продавать его услуги конечным пользователям.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBot заполняет ленту новостей Facebook каждого покупателя автомобилями, на которые он с наибольшей вероятностью нажмет. Благодаря нашему интеллектуальному микротаргетингу рейтинг кликов по рекламе SocialBot на 250 % выше, чем в среднем по отрасли, при 18 % от средней стоимости.
Aimylogic
aimylogic.com
Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для предприятий малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не разработчики могут создать навык или умного бота с помощью Aimylogic.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai — это инструмент искусственного интеллекта, созданный для оптимизации диалоговой коммерции. Он предлагает создание виртуального помощника, который поможет клиентам ориентироваться в каталогах продуктов или услуг, направляя их к продукту, соответствующему их потребностям, и улучшая общий опыт покупок. Этот метод искусственного интеллекта имитирует продавца-человека, понимая и естественным образом реагируя на запросы пользователей о таких характеристиках, как материал, крой, размер, цвет, цена и другие. Платформа также позволяет развертывать ее не только на веб-сайтах, но и в различных приложениях для обмена сообщениями, чтобы привлечь более качественный трафик и повысить коэффициенты конверсии. Одним из ключевых преимуществ Tail.ai является простота настройки бота; Настройка больше не должна быть длительной или дорогостоящей: пользователям просто нужно определить свои сценарии продаж из своих каталогов, чтобы запустить своих ботов. Помимо создания динамических чат-ботов, Tail.ai также включает в себя функции для обучения бота, чтобы сделать его более знающим и эффективным при обработке запросов пользователей. Кроме того, он предоставляет инструменты для анализа разговоров с клиентами, предоставляя ценную информацию об ожиданиях клиентов и восприятии брендов и продуктов.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает предприятиям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML создайте рабочий процесс за считанные минуты и подключитесь к каналу делового общения. Чтобы ответить на основные часто задаваемые вопросы, создайте своего «бота на основе правил», просто используя функцию перетаскивания. Как работает ThumbCrowd? Шаг 1. Выберите подходящего готового бота из шаблона или создайте нового бота для своего бизнеса. Шаг 2. Разработайте диалог. Обучите бота собственными данными. Шаг 3. Безупречно подключите обученного бота к подходящему каналу делового общения, например. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line и многое другое. Интерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) поможет вам разработать и оптимизировать весь процесс обслуживания клиентов. Вы можете научить своих ботов искусственного интеллекта общаться с клиентами в рамках последовательного потока, основанного на человеческом подходе. Еще одна особенность ThumbCrowd — объединение решений чат-ботов с различными опциями для лучшего человеческого взаимодействия и понимания. Найдите правильный баланс, и вы получите более счастливых и заинтересованных клиентов.
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — это команда идейных лидеров, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров, которые видят каждый день как новую возможность для новаторских идей, беспрецедентного исполнения и построения прочных отношений с клиентами. Основной продукт компании, штаб-квартира которой находится в Дирфилд-Бич, штат Флорида, — платформа цифрового маркетинга TruVisibility, представляет собой комплексное решение для цифрового маркетинга для бизнеса и профессионалов. Недавно компания представила TruCHAT — мощный многоканальный чат-бот + решение для онлайн-чата для предприятий любого размера. TruVisibility использует новейшие технологии машинного обучения и программного обеспечения, позволяющие компаниям создавать чат-боты, веб-сайты с поддержкой мобильных устройств, маркетинг по электронной почте, блоги и многое другое.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к индивидуальным требованиям, профессиональную безопасность, постоянное совершенствование и простое решение без программирования, UNOY позволяет компаниям повысить эффективность и результативность своих рабочих процессов. UNOY помогает компаниям использовать преимущества искусственного интеллекта, экономить затраты и работать юридически безопасно. Автоматизируйте любые бизнес-знания в нашем визуальном Y-Designer всего за несколько кликов. Получите максимальную гибкость, добавив соединители данных, формы и многое другое. Код не требуется!
Arsturn
arsturn.com
В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после установки Arsturn AI обещает революционизировать способы взаимодействия компаний с посетителями, обеспечивая мгновенную поддержку и улучшая взаимодействие с пользователем. Arsturn AI использует возможности диалогового искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям высокоинтерактивный и отзывчивый чат-бот. Вот взгляд на основную механику: * Использует расширенную обработку естественного языка (NLP) для понимания запросов пользователей и ответа на них. * Адаптируется к голосу вашего бренда, чтобы поддерживать последовательность в общении. * Предлагает взаимодействие в режиме реального времени, гарантируя, что посетители сайта получат немедленную помощь. Решения ChatGPT от Arsturn AI оснащены функциями, отвечающими различным потребностям бизнеса. Давайте углубимся в детали: * Персонализированные чат-боты: созданы специально для того, чтобы соответствовать посланиям и целям вашего бренда. * Мгновенная поддержка: обеспечивает немедленные ответы на запросы клиентов, улучшая их качество обслуживания. * Генерация потенциальных клиентов: привлекает потенциальных клиентов посредством интерактивных диалогов, эффективно привлекая потенциальных клиентов. * Виртуальная помощь: действует как онлайн-представитель, направляя пользователей по вашему веб-сайту. Преимущества включают в себя: * Расширение взаимодействия с пользователем, ведущее к повышению удовлетворенности клиентов. * Увеличение коэффициентов конверсии за счет активного взаимодействия с клиентами. * Экономия средств на поддержке клиентов благодаря автоматическим ответам.
Botanic
code7.com
Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессов чат-бота, возможности обработки естественного языка для понимания пользовательского ввода, интеграцию с популярными платформами обмена сообщениями, такими как WhatsApp, аналитику для мониторинга производительности чат-бота, а также варианты развертывания как для веб-, так и для мобильных сред. Мы все видели типичного чат-бота на веб-сайте. К счастью, возможности генеративного ИИ намного превосходят то, что могут сделать эти базовые чат-боты сами по себе. BotStacks делает еще один шаг вперед, предоставляя расширенные возможности чата, поэтому чат-боты следующего поколения могут быть реализованы клиентами непосредственно из мобильных приложений. BotStacks открывает путь к развертыванию чат-ботов GenAI на нескольких корпоративных платформах в качестве способа автоматизации бизнес-процессов.
Juji Studio
juji.io
Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный искусственный интеллект и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с когнитивным искусственным интеллектом без необходимости использования кода и ИТ-ресурсов. Легкое увеличение времени окупаемости в 100 раз. В отличие от любых других чат-ботов с искусственным интеллектом, чат-боты с когнитивным искусственным интеллектом обладают развитыми человеческими навыками. Обладая такими навыками, они могут активно слушать своих пользователей и сочувственно реагировать. Они также могут читать между строк и автоматически выводить уникальные характеристики каждого пользователя из разговоров, такие как личностные качества и мягкие навыки «большой пятерки», и использовать такую информацию для глубокой персонализации своих услуг для каждого пользователя. Juji Studio использовалась для автоматизации разнообразных и сложных задач взаимодействия с людьми, таких как собеседования, обучение/репетиторство и убедительное представление информации, в различных областях, включая образование, здравоохранение и управление талантами.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным копированием Live Chat теперь могут получать уведомления о входящих запросах Live Chat через приложение и даже могут общаться с пользователями непосредственно из приложения. * Все функции живого чата, присутствующие в нашем облачном решении, можно использовать в приложении, включая возможность передачи чатов между отделами, а также создание/вставку быстрых ответов для повышения простоты использования. * Клиенты могут получать уведомления о любых потенциальных клиентах, созданных их ботом, что гарантирует быстрое реагирование на них. * Стенограммы чатов по всем каналам обмена сообщениями можно просмотреть там, где они связаны; включая чаты на веб-сайте, чаты WhatsApp и чаты Messenger. Реактивные и проактивные функции для увеличения количества запросов, чатов и конверсий.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других сервисах.
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