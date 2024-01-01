Программное обеспечение для атрибуции - Самые популярные приложения
Компании используют программное обеспечение для маркетинговой атрибуции, чтобы анализировать, как различные действия, события или точки соприкосновения в процессах поиска и продаж влияют на общий успех их усилий в области маркетинга и продаж. Поскольку закрытая продажа обычно является результатом сложного взаимодействия множества факторов, происходящих в несколько непредсказуемой последовательности, определение ключевых факторов успеха может оказаться сложной задачей. Программное обеспечение для маркетинговой атрибуции играет решающую роль в определении ценности каждого фактора, который мог повлиять на успех продажи, основываясь на его влиянии на клиента или потенциального клиента во время взаимодействия с компанией. Выступая в качестве центрального узла, это программное обеспечение объединяет данные из различных маркетинговых и программных инструментов, легко интегрируясь с решениями, используемыми отделами продаж, маркетинга или связей с общественностью, такими как CRM, автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте, отслеживание электронной почты, формирование спроса и продажи. инструменты аналитики.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
TrackMaven
trackmaven.com
Программное обеспечение для маркетинговой аналитики TrackMaven помогает маркетологам доказать рентабельность инвестиций и улучшить результаты по 18 интегрированным цифровым и социальным каналам.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, основанного на искусственном интеллекте, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше...
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
WhatConverts
whatconverts.com
Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адапт...
Cometly
cometly.com
Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.
NestAds
nestscale.com
Отслеживание рекламы и маркетинговая атрибуция. Создано исключительно для продавцов Shopify. NestAds позволяет анализировать точные данные ваших рекламных кампаний и получать информацию о пути клиента. Уверенно принимал решения на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в рекламу ...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy предлагает инструменты атрибуции и анализа продаж для всей воронки продаж, чтобы маркетологи могли видеть истинные результаты расходов на свои кампании. Откройте для себя маркетинговое облако дилерских центров, используемое современными маркетологами, такими как вы.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — оффлайн и онлайн.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — это пакет аналитики, атрибуции и оптимизации для электронной коммерции. Это помогает маркетологам ускорить рост доходов и увеличить прибыль от маркетинга за счет интеграции данных и понимания мультитач-путешествий. Используя модели атрибуции на основе данных, это позволяет маркетологам вы...
Fospha
fospha.com
Fospha — ведущее в отрасли решение, обеспечивающее прибыльный рост электронной коммерции. Плохие маркетинговые измерения — это проблема стоимостью 589 миллиардов долларов, при этом 60% доходов ошибочно приписываются неподходящим платформам, таким как GA, и рекламным менеджерам каналов. С Fospha трат...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.