Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Отслеживание рекламы и маркетинговая атрибуция. Создано исключительно для продавцов Shopify. NestAds позволяет анализировать точные данные ваших рекламных кампаний и получать информацию о пути клиента. Уверенно принимал решения на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в рекламу и стимулирования роста бизнеса.

Веб-сайт: nestscale.com

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