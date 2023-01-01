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Lifesight

Lifesight

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Веб-сайт: lifesight.io

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Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.

Веб-сайт: lifesight.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lifesight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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