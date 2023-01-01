Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.

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