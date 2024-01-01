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Openprise

Openprise

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Веб-сайт: openprisetech.com

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Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.

Категории:

Business
Программное обеспечение для управления учетными данными
Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации
Программное обеспечение для атрибуции
Платформы данных клиентов

Веб-сайт: openprisetech.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Openprise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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Constant Contact

constantcontact.com

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