WebCatalog
Comtura

Comtura

comtura.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Comtura в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД ОТ ВАШИХ РАЗГОВОРОВ Основываясь на том, что говорят ваши клиенты, поймите, что работает в вашем процессе продаж. Comtura предоставляет подробный анализ вашего разговорного интеллекта, предоставляя вам полезную информацию для получения важных показателей. Больше никаких разрозненных данных и общей обратной связи. Начните увеличивать свой доход сегодня.

Веб-сайт: comtura.ai

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