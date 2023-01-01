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Альтернативы - Openprise

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапов и малого бизнеса

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.

Balto

Balto

balto.ai

Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Передовое программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам B2B, занимающимся продажами, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.

Attention

Attention

attention.tech

Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...

Sybill

Sybill

sybill.ai

Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Персонализируйте электронную почту, автоматизируйте отслеживание входящих сообщений и увеличивайте свои продажи, развивая отношения на одной централизованной платформе.

Recapped

Recapped

recapped.io

Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...

Routera

Routera

routera.io

Routera — это платформа маршрутизации и конверсии входящих потенциальных клиентов, которая изначально интегрируется с HubSpot. Теперь вы можете легко планировать и масштабировать свою команду продаж, улучшая скорость привлечения потенциальных клиентов и увеличивая конверсию продаж.

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...

GlassHive

GlassHive

glasshive.com

Делаем продажи и маркетинг простыми и увлекательными. GlassHive был разработан с заботой и вниманием команды, которая работала вместе с MSP любого размера, чтобы помочь им реализовать свои мечты о продажах и маркетинге. И по пути мы продолжали видеть одну и ту же борьбу. Видимость, подотчетность, р...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентова...

Skylead

Skylead

skylead.io

Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодно...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заклю...

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы получим это. Вы работаете в своем п...

Paage

Paage

paage.io

Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые ему понадобятся для внутреннего продвижения. Вместо длинных эл...

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и стан...

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

Eyezon — это песочница для покупок в режиме реального времени, которая привносит человеческое взаимодействие в современный шопинг посредством персональной прямой трансляции по требованию.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, где можно заключить больше с...

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрир...

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...

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