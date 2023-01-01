Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.

Веб-сайт: tability.app

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