Skovik упрощает управление расходами как для сотрудников, так и для финансовых отделов. Наша платформа сокращает среднее время составления отчета о расходах до 3 минут и автоматизирует до 80% бухгалтерских операций с помощью интеллектуальных рабочих процессов и соблюдения глобальных налоговых правил. Решение идеально подходит для компаний и предприятий среднего размера, а также для быстрорастущих предприятий, которым требуется решение для управления расходами, которое можно масштабировать вместе с ними. Свидетельством тому является то, что у нас более 1000 таких клиентов в более чем 50 странах.

Веб-сайт: skovik.com

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