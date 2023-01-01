Крипто-налог и бухгалтерский учет для предприятий, учреждений и специалистов. Ledgible — это самая передовая профессиональная криптоплатформа, доступная для определения криптовалютных обязательств и доставки этих данных в системы налогообложения и бухгалтерского учета, которые вы уже используете. Создано для учреждений, CPA и специалистов по налогам. Ledgible делает криптовалюту понятной для специалистов по налогообложению и бухгалтерскому учету.

Веб-сайт: ledgible.io

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