WebCatalog
ZenLedger

ZenLedger

app.zenledger.io

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Упрощение налогов на DeFi, NFT и криптовалюту для инвесторов и специалистов по налогам. Используйте наше программное обеспечение для налогообложения криптовалюты, чтобы легко отслеживать свои сделки, видеть свою прибыль и никогда больше не переплачивать за налоги на криптовалюту.

Веб-сайт: zenledger.io

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