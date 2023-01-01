Sorted поможет вам легко подготовить и сдать налоговую отчетность, значительно сократив расходы на бухгалтера. Sorted был создан специально для фрилансеров и содержит все рекомендации, необходимые фрилансеру для подготовки налоговых отчетов. Sorted связывает вас с сертифицированными налоговыми консультантами на платформе, если вам нужна профессиональная помощь или рекомендации. Вы можете запланировать звонок/видеозвонок с налоговым консультантом или задать свой вопрос в чате.

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