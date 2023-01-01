Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.

Веб-сайт: wolterskluwer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wolters Kluwer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.