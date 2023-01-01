WebCatalog
Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wolters Kluwer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.

Веб-сайт: wolterskluwer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wolters Kluwer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ledgible

Ledgible

ledgible.io

dealcloser

dealcloser

dealcloser.com

Xolo

Xolo

xolo.io

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

H&R Block

H&R Block

hrblock.com

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

JioGST

JioGST

jiogst.com

Filevine

Filevine

filevine.com

Mister Compta

Mister Compta

mistercompta.com

Endaoment

Endaoment

endaoment.org

TaxBit

TaxBit

taxbit.com

Rocket Matter

Rocket Matter

rocketmatter.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности